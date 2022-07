Nur der FC Kufstein durfte sich Derbysieger nennen

Wörgl-Kapitän Johannes Erb (grau) warf im Unterland-Derby der tt.com Regionalliga Tirol in Kufstein (Marco Juffinger, r.) alles in die Waagschale, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben. Kufstein-Trainer Denis Husic hatte seine Schützlinge (Kemal Kilic) gegen seinen Ex-Club also gut eingestellt.

Kufstein – Nein, von überschwänglichen Emotionen wurde Kufsteins Neo-Trainer Denis Husic am Sonntag beim 2:1-Derbysieg über seinen Ex-Verein Wörgl in der tt.com Regionalliga Tirol nicht übermannt. Die ausbleibenden Gefühlsregungen lagen zum einen an der Routine des 44-Jährigen, der im Sommer nach 13 Jahren die Fronten gewechselt hatte: „Früher hätte ich drei Tage vor dem Spiel nicht einschlafen können. Aber mittlerweile bin ich einfach zu lange im Geschäft.“

Es lag nämlich an Kapitän Daniel Wurnig, mit seinem Doppelschlag (62., 70.) einen 0:1-Rückstand (Drazen Kekez traf per Freistoß/51.) in einen Arbeitssieg zu verwandeln. „Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen sind sehr wertvoll“, blickte Husic auf die Tabelle, die Spitzenreiter Kufstein und die Reichenau als die einzigen beiden Teams mit dem Punktemaximum ausweist. Und trotzdem: „Spielerisch war das keine Glanzleistung.“ Von der beinahe zweistelligen Anzahl an Spielern, die mit ihrem Trainer von Wörgl in die Festungsstadt gewechselt waren, standen nur drei (Jirka, Kilic, Alvin Husic) auf dem Platz. „Wir sind auf einem guten Weg“, freute sich auch Kufstein-Obmann Simon Einwaller, der mittelfristig bekanntlich die 2. Liga als Vision ausgegeben hatte.