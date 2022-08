Kammermusikfest Hopfgarten ab 27. August

Hopfgarten i. Br. – Der künstlerische Leiter des Festivals, der Cellist Ramón Jaffé, hat zum Kammermusikfest 2022 ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das Eröffnungskonzert in der Hopfgartner Pfarrkirche hat aber nicht wie irrtümlich berichtet bereits stattgefunden, sondern wird erst am 27. August gespielt.

Impressionen aus Frankreich stehen beim Konzert am 30. August in der Salvena auf dem Programm. Weitere Konzerte sind am 2. September in der Salvena und am 3. September auf der Hohen Salve. (mm)