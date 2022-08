Anzengruber hält an Bau von Innsbrucker Hofwaldtrail fest

Bürgermeister Georg Willi (r.) hörte sich die Einwände von GR Gerald Depaol­i gegen den Hofwaldtrail an.

Innsbruck – Die Protestveranstaltung am Höttinger Bild gegen den im Bau befindlichen „Hofwaldtrail“ fand am Samstag bei strömendem Regen statt. „Die Innsbrucker wollen ihre Nordkette auch wieder als Wandergebiet genießen, wobei ein friedliches Miteinander mit den Mountainbikern grundsätzlich stattfindet. Lediglich rücksichtslose Downhiller waren die Hauptargumente gegen die Errichtung des Trails der aufgebrachten Anrainer“, erklärt Mitorganisator Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck). Dass der zuständige Vizebürgermeister Hannes Anzengruber (ÖVP) nicht anwesend war, habe für Unmut gesorgt, sagt Depaoli.

Anzengruber erklärt auf Nachfrage, dass er sich mit seiner Familie im Urlaub befindet. An der Errichtung des Hofwaldtrails will er jedenfalls festhalten. Zu den Befürchtungen der Anrainer, dass es dadurch zu einer zusätzlichen Lärmbelastung kommen werde, erklärt er: „Wir sind in einem Naherholungsgebiet, nicht im Ruhegebiet.“ (dd, TT)