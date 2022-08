Junge IT-Experten in Imst: Spaß mit selbst geschriebenen Spielen

Man staunt, wozu sich die 10- bis 15-Jährigen während der Ferien motivieren lassen. Und es gibt aktuell nur noch ganz vereinzelte Plätze: Wer sich unter www.coding4kids.at informiert, dem fallen die vielen „Ausgebucht“-Stempel ins Auge. Tatsache ist, dass sich diese Veranstaltungsreihe der Tiroler Wirtschaftskammer prächtig entwickelt hat. Das fünfte Jahr werden – in erster Linie in Bezirkshauptstädten – die kostenlosen Sommerkurse für Schüler angeboten. „Binnen fünf Jahren haben wir 2000 Kinder und Jugendliche erreicht“, so Mario Eckmaier, Digitalisierungsbeauftragter der Wirtschaftskammer und Gründer von Coding4Kids. Tirolweit sind es heuer an die 500 Teilnehmer, die man betreut. Dazu kommen an die 30 Trainer – „alle ehrenamtlich. So mancher bekommt in einer Woche hier das, was er mit einer einzigen Arbeitsstunde verdient“, so Eckmaier.