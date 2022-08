TT-Kommentar zum Sieg der WSG Tirol über Hartberg: Die erste Last ist weg

Erleichterung. Ein Wort, das die Gefühlslage bei der WSG Tirol nach dem 2:1 über Hartberg wohl am besten beschreibt. Denn was die Tiroler gestern – wie auch schon beim Auftakt in Lustenau – an Chancen liegen ließen, grenzte an Fahrlässigkeit. Gut, dass dem starken Sandi Ogrinec kurz vor der Halbzeit der Ausgleich zu einem auch psychologisch idealen Moment gelang. Und dass Tim Prica trotz einer vergebenen Chance nach der anderen erneut zum Elfmeter antrat, spricht auch für ein gesundes Selbstvertrauen.