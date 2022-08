Plus

Warum in Höfen eine Cessna in ein Haus stürzte, ist noch unklar. Das Gebäude kann derzeit nicht bewohnt werden. Es war bereits der dritte Zwischenfall binnen kurzer Zeit auf dem Flugplatz im Außerfern. Auch deshalb wollen die Behörden jetzt die Sicherheit vor Ort neu bewerten. Bereits in Kürze soll ein Gutachten vorliegen.