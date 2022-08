Nations Cup in Wien: Ermacora freut sich auf die „Riesen-Sandkiste“

Wien – Alles neu macht der August beim Beachvolleyball. Am Wiener Heumarkt geht von heute bis Sonntag die Premiere des Nations Cup mit acht europäischen Ländern über die Bühne (ab Donnerstag live ORF Sport+). Die Duelle der aus zwei Paaren formierten Nationalteams sollen vor bis zu 2800 Zuschauern in der Arena für Länderspielatmosphäre sorgen. Die Männer treffen am Mittwoch auf Tschechien, die Frauen sind bereits heute gegen Italien dran. Der Tiroler Martin Ermacora ist gemeinsam mit Partner Moritz Pristauz „heiß aufs Event in der Riesen-Sandkiste“. Das Überstehen der Gruppenphase sollte gemeinsam mit Robin Seidl/Philipp Waller locker machbar sein.