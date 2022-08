Von Mann mehrmals ins Gesicht getreten: 37-Jährige in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – In einem Park in Innsbruck ist am Dienstagnachmittag eine 37-Jährige von ihrem Partner (47) durch mehrere Tritte ins Gesicht schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es gegen 15.45 Uhr zu dem Vorfall, dem ein Streit vorausgegangen sein soll. Nach den Übergriffen warf der Mann noch das Handy der Frau in einen Teich.