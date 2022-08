Weichen stellen für Heimausbau in Zams, Rendi-Wagner zu Besuch

Zams – Seit 2020 liegt der Ausbau des Pflegeheims Zams-Schönwies auf Eis. Nach einem Architektenwettbewerb stand das Projekt bereits in den Startlöchern. Dann kam aber die Ernüchterung, die Kosten explodierten von 15,5 auf 23 Millionen Euro. In einer gemeinsamen Sitzung zogen Zams und Schönwies schließlich die Notbremse.

Nun liegen drei neue Varianten für einen Zu- und Ausbau auf dem Tisch, bestätigt der Zammer SPÖ-Bürgermeister Benedikt Lentsch. Eine Steuerungsgruppe hat sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt. Unter der Leitung von Peter Gohm saßen dort vor allem Praktiker – Heimleiter aus der Region haben mitgearbeitet –, in dieser Woche wurden die ersten Ergebnisse intern präsentiert. „Wir werden das diskutieren und uns auf dieser Basis für eine entscheiden“, so Lentsch. Er will noch in dieser Periode die „maßgeblichen Pflöcke für das Projekt einschlagen“.