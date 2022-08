Salzburger Festspiele: Das Wasser steht ihnen bis zum Halse

Olga (Marie-Luise Stockinger, vorn) und Alma (Dagna Litzenberger Vinet) suchen in „Ingolstadt“ nach Liebe. Bei den Pionieren gibt’s Gewalt. © SF/Horn

Von Barbara Unterthurner

Hallein – In Ingolstadt steht das Wasser knöchelhoch. Nur der Gymnasiastin Olga steht es förmlich bis zum Halse. Sie ist schwanger – will abtreiben, aber keiner macht’s. Peps, der Kindsvater, macht dafür ordentlich Druck. Nicht der Einzige. Wie Olga suchen auch Alma und Berta eigentlich nach Liebe. Bei den Pionieren, die in Ingoldstadt ihrem Dienst nachgehen, finden sie aber lediglich (sexuelle) Gewalt.

Kurzum: Ingolstadt ist ein hartes Pflaster. Zum Schauplatz gemacht hat es Marieluise Fleißer (1901–1974) vor bald hundert Jahren gleich zweifach. Das Debüt der lange vergessenen deutschen Dramatikerin „Fegefeuer in Ingolstadt“ (1926) sowie „Pioniere in Ingolstadt“ (1928) erzählen aber nicht nur aus der weiblichen Perspektive, sondern entwerfen ein Panoptikum der Gewalt. Eine Gewalt, die jeden trifft. In den 20ern reichte das zum Theaterskandal.

Dass sich die weiblichen Schicksale in Koen Tachelets Verzahnung dieser beiden Fleißer-Stücke für die Salzburger Festspiele nun besonders aufdrängen, hat auch mit der jüngsten Verschärfung der Abtreibungsgesetze in den USA zu tun. Seinem Anspruch wird Regisseur Ivo van Hove jedenfalls gerecht: Er wolle nur inszenieren, was Dringlichkeit aufweist, lässt der Belgier, den Schauspielchefin Bettina Hering vor seinem Antritt als Intendant der Ruhrtriennale 2024 erstmals nach Salzburg geholt hat, verlautbaren. Im September hat „Ingolstadt“ Premiere an der Burg.

Auf der Halleiner Perner-Insel hatte es das Stück bisher nicht leicht. Zuerst Covid: Nach Fällen im Ensemble musste ein neues Premierendatum und Ersatz her. Gleich drei Einspringer übernahmen am vergangenen Montag kurzfristig. Bei der Premiere dann das Klima: Eine kollabierte Person im Publikum muss versorgt werden. Das junge Ensemble bleibt trotz Unterbrechung tapfer. Und sorgt in zweieinhalb Stunden für mitunter packende Momente.

Dass der Premierenapplaus dann doch einigermaßen verhalten ausfällt, ist nicht den SchauspielerInnen geschuldet. Hätte ein Stück gereicht? Denn es ist die Zusammenführung selbst, die nicht so ganz gelingen will. Obwohl Gemeinsames klar wird: Peps’ (Tilman Tuppy) Gegenpart aus den „Pionieren“ ist der Weiberer Korl, der Außenseiter Roelle aus dem „Fegefeuer“ (Jan Bülow als besessener Schmerzensmann) steht Fabian (souverän eingesprungen: Max Gindorff) gegenüber. Was sie alle eint: Keiner von ihnen ist nur Opfer.

Wie Peps terrorisiert auch Roelle die schwangere Olga (eine fulminante Marie-Luise Stockinger), um wenig später Liebe und eine Engelserscheinung zu faken. Eine wütende Meute steinigt ihn daraufhin. Die findet sich auch auf der anderen Seite. Die Pioniere, die für das Militär in Ingolstadt schuften, werden ab einem bestimmten Pegel zum Mob. Fabian wird von ihnen gar gewaterboardet.