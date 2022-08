Russland: Atomkrieg ist nicht zu gewinnen

Blick in den Sitzungssaal der UN-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NVV) in New York.

New York – Angesichts des Ukraine-Kriegs hat Russland erneut betont, dass sich die Atommächte "zurückhaltend und verantwortungsvoll verhalten" sollten. "Die Russische Föderation ist fest davon überzeugt, dass ein Atomkrieg nicht zu gewinnen ist. Und er darf niemals gekämpft werden", sagte der Vizeleiter der Abteilung für Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums, Igor Wischnewetski, am Dienstag bei der UN-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NVV) in New York laut Redetext.