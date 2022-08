Neue Quali in neuer Halle: ÖVV will wieder zur EM

Noch am Mikro, heute am Ball: Kapitän Peter Wohlfahrtstätter.

Wien – Volleyballer Peter Wohlfahrtstätter will es wieder wissen: Der Tiroler Serienmeister und -Cupsieger mit Benfica Lissabon hofft wie schon 2019 Österreichs Nationalteam als Kapitän auch 2023 zur Europameisterschaft zu führen. Gegen Lettland startet heute (20.15 Uhr, live ORF Sport+) die Qualifikation – im 2021 eröffneten Raiffeisen Volleydome in Ried. „Wir sind seit sechs Wochen in der Vorbereitung, hatten unsere Testspiele und jetzt wird es mit dem ersten Quali-Spiel richtig spannend“, prophezeit der 33-Jährige.