Sozialleistungsbetrügereien rund um Innsbrucker Imbiss aufgeflogen

Innsbruck – Als „geringfügig Beschäftigte" hatte der ehemalige Geschäftsführer eines Imbissbetriebes in Innsbruck elf seiner Mitarbeiter bei der Sozialversicherung angemeldet. Dabei arbeiteten die Angestellten in Wahrheit weit mehr in dem Betrieb des Ungarn – und bekamen den Rest ihres Gehalts „schwarz" ausbezahlt. Diesen Sozialleistungsbetrug machte die Fremdenpolizei Innsbruck am Mittwoch in einer Aussendung öffentlich. Zur Aufklärung des Sachverhalts habe auch die akribische Vorarbeit der Finanzpolizei geführt.