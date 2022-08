Saisonstart in England und Deutschland: Kaum Konkurrenz für alte Meister

Die ersten Titel bejubelten die neuen Stars Sadio Mané (l./FC Bayern) und Darwin Núñez (Liverpool) bereits. Geht es in der Liga so weiter?

Innsbruck – Am kommenden Freitag (Frankfurt – FC Bayern bzw. Crystal Palace – Arsenal) starten die deutsche Bundesliga und die Premier League in die neue Spielzeit. Dabei spricht einiges dafür, dass an der Tabellenspitze vieles beim Alten bleiben könnte: