Höchster Anteil seit 30 Jahren: Starker Anstieg an Alkoholunfällen im ersten Quartal 2022

Wien – Im ersten Quartal 2022 wurde von der Statistik Austria der höchste Anteil an Alko-Unfällen in den vergangenen 30 Jahren registriert. Bei 8,5 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden war Alkohol die Unfallursache. Insgesamt wurden 469 Alkoholunfälle festgestellt, bei denen sieben Personen starben und 643 verletzt wurden, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch.