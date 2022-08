„Bedrohliche Aura“: Häftling in Japan durfte keine Brille tragen

Tokio – In Japan steht ein Gefängnis in der Kritik, das einem Häftling das Tragen einer vermeintlich bedrohlich wirkenden Brille untersagte. Wie die Anwaltskammer von Sapporo erklärte, verbot das Tsukigata-Gefängnis im Norden des Landes dem rund 40 Jahre alten Häftling, eine Brille zu tragen, die oben einen silberfarbenen Rahmen hatte und im unteren Teil rahmenlos war.

Ein Vertreter der Gefängnisverwaltung verteidigte die Entscheidung. "Wir glauben, dass nichts widerrechtlich oder ungerecht an der Art und Weise ist, in der wir die Situation gehandhabt haben", sagte der Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Die Anwaltskammer hob hingegen hervor, dass der betroffene Häftling, der wegen eines Verkehrsdelikts im Gefängnis saß und mittlerweile entlassen wurde, stark unter dem Brillenverbot litt. So habe er so schlecht sehen können, dass er "in andere Häftlinge hineingelaufen" sei und unter "starken Kopfschmerzen" gelitten habe.