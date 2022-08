Nach Cessna-Absturz in Höfen: Starts und Landungen vorerst nur Richtung Lechtal

Höfen – Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Hausdach im Außerfern liegt eine erste Stellungnahme der Luftfahrtbehörde vor, was die Sicherheit am Flugplatz in Höfen betrifft. Ein in dem Fall beauftragter Sachverständiger sprach die Empfehlung aus, dass Starts und Landungen vorerst ausschließlich in Richtung Lechtal erfolgen dürfen. Die Behörde folge dieser Empfehlung, ein entsprechender Bescheid wurde ausgestellt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Maßnahme soll jedenfalls bis zur endgültigen Klärung der Unfallursache durch Staatsanwaltschaft und Flugunfallkommission aufrecht bleiben.