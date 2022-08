Nach Hart und Schwaz: Frau auch in Buch von Motorradfahrer sexuell belästigt

Hart im Zillertal, Schwaz – In der Vorwoche waren zwei Frauen von einem vorbeifahrenden Motorradfahrer sexuell belästigt worden. Womöglich derselbe Mann berührte am Donnerstag auch in Buch eine Radfahrerin unsittlich und flüchtete anschließend. Zu dem Vorfall kam es gegen 13.15 Uhr auf der Rotholzer Landesstraße.

Eine Fahndung blieb wie bereits am frühen Nachmittag des 1. August ohne Erfolg. Damals meldeten sich ebenfalls zwei Frauen bei der Polizei und gaben an, von einem von hinten kommenden Motorradfahrer am Gesäß und an der Brust berührt worden zu sein.