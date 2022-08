Neues Marktkonzept im PillerseeTal hat sich bewährt

Waidring – Am 19. August steht mit dem Musi Hoangascht in Waidring die mittlerweile vierte Station des neu konzipierten PillerseeTal Marktes auf dem Programm. Das Konzept aus frischen, regionalen Produkten, Workshops, Kinderprogramm sowie kulinarischem Angebot und einem thematischen Schwerpunkt konnte laut Regionsmarketing zuvor bereits in den Orten Fieberbrunn und St. Ulrich überzeugen. Gestartet worden ist im Mai mit dem Frühlings Hoangascht in Fieberbrunn, dann folgte der Sonnwend Hoangascht in St. Ulrich am Pillersee und zu guter Letzt der Sommernachts Hoangascht wieder in Fieberbrunn.