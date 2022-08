Zu nackt für das große Geld: Um Titel schwimmen – ein Frage der Ehre

Bernhard Reitshammer wird durch seine Erfolge nicht reich. © www.imago-images.de

Von Sabine Hochschwarzer-Dampf

Innsbruck – Staatsmeisterschaften im Schwimmen – für viele der letzte Höhepunkt der Langbahn-Saison, für Österreichs Beste der letzte Formtest vor der Europameisterschaft. Und doch geht es da (ab heute in Wolfsberg) so wie dann auch dort (ab 11. August in Rom) um nicht viel mehr als die Ehre.

Für Platz vier zuletzt bei der WM in Budapest bekam der Tiroler Bernhard Reitshammer vom Weltverband zwar 6000 Dollar Preisgeld, „was für eine Länge Brust zunächst ja nicht schlecht klingt“, sagt er schmunzelnd, wendet aber wie am Beckenrand, wenn es darum geht, was davon übrig bleibt – nach Steuer, Sozialversicherung, Trainingslagern, Badehosen – für jedes Rennen eine neue um knapp 400 Euro – nicht viel: „Da relativiert sich das recht schnell“, zählt der 28-Jährige auf. Jammern wolle er aber nicht, ihm gehe es dank Ausrüstervertrag, Partner Kornspitz, der Unterstützung in Oberösterreich oder etwa auch als Heeressportler verhältnismäßig gut, „aber reich wird man davon sicher nicht“. Auch Bronze bei der Kurzbahn-EM bescherte dem Absamer bislang kein großes Plus auf dem Konto. Vielleicht, so hofft er, ließe sich in Zukunft aber noch der eine oder andere Sponsor finden.

Die Möglichkeiten sind allerdings begrenzt, in mehrfacher Hinsicht, wie Reitshammer beschreibt: „Im Gegensatz zu einem Skifahrer haben wir naturgemäß wenig Werbefläche. Bei Großereignissen ist es etwa auch verboten, beim Einmarsch eigene Sponsoren zu präsentieren, vieles ist also reglementiert. Selbst Ausrüster ist nur einer erlaubt.“ Aber wenigstens gebe es seit einigen Jahren inzwischen Preisgeld, „das ist auch nicht nichts“.