Raiders Tirol verpflichteten ehemalige österreichische NFL-Hoffnung Schaffer

Innsbruck - Die Raiders Tirol haben sich für die Meisterschaft in der European League of Football (ELF) prominent verstärkt. Die Innsbrucker verpflichteten die ehemalige österreichische NFL-Hoffnung Thomas Schaffer, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab. Der Defensivspieler hatte von 2016 bis 2020 US-College-Football für Stanford gespielt. Im NFL-Draft 2021 wurde Schaffer zwar von keinem Club ausgewählt, die Chicago Bears nahmen ihn allerdings danach kurzzeitig unter Vertrag.