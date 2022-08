Lobbyarbeit für den Kreml: Selenskyj nennt Schröders Verhalten „widerlich"

Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Ukrainekrieg in eine Reihe internationaler Konflikte gestellt und die globale Sicherheitsarchitektur als unzureichend kritisiert. Derzeit gebe es Schlagzeilen über Konflikte auf dem Balkan, um Taiwan und den Kaukasus, die ein Faktor eine. „Die globale Sicherheitsarchitektur hat nicht funktioniert", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Kritik holte sich der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder ab.