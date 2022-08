Tirol-Wahl: Neun Parteien reichten Kreiswahlvorschläge ein

Innsbruck – Für die Tiroler Landtagswahl am 25. September haben neun Wählergruppen Kreiswahlvorschläge eingebracht. Sieben - nämlich die Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Liste Fritz und NEOS sowie die derzeit nicht im Landtag vertretene MFG - treten landesweit, das heißt in allen neun Bezirken, an. Die KPÖ kandidiert nur in Innsbruck und Innsbruck-Land, nur in Innsbruck Land scheint "mach mit - Die Liste für alle anderen" auf dem Stimmzettel auf.