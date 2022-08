Kufstein startet mit TT-Café ins Wochenende

Kufstein – Welche Pläne man hat, ist eigentlich egal. Am Samstag kann man am Kufsteiner Fischergries jedenfalls gut gestärkt, gelaunt und informiert ins Wochenende starten. Das TT-Café tourt wieder durch Tirol und schlägt am Samstag von 9 bis 12 Uhr seine Zelte in der Festungsstadt auf.