Torino, Antwerpen, Warschau: Profis trainierten in Waidring

Der FC Torino reiste mit einem 60-köpfigen Team-Tross ins Pillerseetal an. Um den Spielern bestmögliche Trainingsvorbereitung zu bieten, hatte der FC Torino sogar sein eigenes überwachtes Fitnesszelt dabei, welches neben dem Sportplatzgebäude in Waidring aufgestellt wurde. Sowohl in Waidring als auch in Hochfilzen fühlten sich die Mannschaften von Royal Antwerpen, FC Torino und Legia Warschau bestens betreut. (TT)