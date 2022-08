Frizzey Light Verein: Benefiz für größte Nepal-Hilfsaktion

Ladis, Prutz – Sie eröffneten zwei Frizzey-Light-Schulen sowie das Blindeninternat in Mugu, setzten zahlreiche Projekte um, besuchten Dörfer in ganz Nepal und brachten den Menschen Schlafsäcke, Anoraks, Kappen und nicht zuletzt Medikamente und medizinische Hilfe in die abgelegensten Ecken des Landes. Der Frizzey Light Verein bereitet heuer wieder eine große Hilfsaktion im Himalayastaat vor. Bevor es allerdings für den Prutzer Friedenskünstler Frizzey Greif nach Asien geht, steht ein großer Benefizabend auf dem Programm. Am 3. September lädt man in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein und der Gemeinde Ladis ins Rechelerhaus. „Die Erlöse fließen in das größte Friedensprojekt der Frizzey-Light-Geschichte“, so Greif. Mit Ende des heurigen Jahres will man alle 77 Distrikte Nepals besucht haben, um Schwerstbetroffene mit Essen, Kleidern, Medizin, Trinkwasser usw. zu versorgen.