Teurer Umbau steht in der Kritik: Schwaz investiert in Café Central

Schwaz – In einer Sache ist man sich beim Café Central am Schwazer Pfundplatz einig: Es ist an der Zeit, das Café zu modernisieren. Es soll vor allem barrierefrei werden und einen Wintergarten erhalten. Nach der knappen Wahl des Pächters – eine Stimme mehr für Alois Baier, der nur wenig entfernt das Gasthaus Tippeler betreibt – bringen nun die Kosten Konfliktpotenzial.