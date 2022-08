31-Jähriger in Innsbruck vor Gericht: Spielsüchtiger trotz Covid in Pokerrunde

Innsbruck – Wegen vorsätzlicher Gefährdung durch übertragbare Krankheiten musste sich gestern ein 31-Jähriger am Landesgericht verantworten. Er hatte im Frühjahr an einer Pokerrunde in einem Lokal teilgenommen, obwohl er am selben Tag behördlich informiert worden war, dass er aufgrund aufrechter Infektion weiter abgesondert bleiben müsse. Über 20 Leute hatten sich in dem 45-m²-Raum befunden, ein Paar ergriff die Flucht, als es während des Spiels von der Infektion des Mannes erfuhr.