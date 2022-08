Europacup-Helden treffen auf Serientäter: Frankfurt fordert zum Auftakt die Bayern

N wie neue Gesichter: „Ich weiß nicht, ob es für das Spiel gegen Bayern einen besseren oder schlechteren Zeitpunkt gibt“, sagte einer, auf den sich heute viele Blicke richten werden: Mario Götze, der sich mit dem Siegtor im WM-Finale 2014 in den Fußball-Annalen verewigt hat, feiert gegen einen seiner Ex-Vereine sein Comeback in Deutschland. Sein letztes Match in der Bundesliga hatte er im Mai 2020 ausgerechnet bei einem 0:1 des BVB gegen die Bayern absolviert. Nach zwei Saisonen in Eindhoven, die Götzes Karriere neuen Schwung verliehen, will der 30-Jährige vor allem „Spielfreude und Spaß am Fußball“ erleben.