Vier Schwerverletzte bei Blitzeinschlag nahe des Weißen Hauses

Washington – Bei einem Blitzeinschlag nahe des Weißen Hauses in Washington sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr der US-Hauptstadt am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte, schlug ein Blitz im gegenüber des Amtssitz des Präsidenten gelegenen Lafayette Park ein. Zwei Frauen und zwei Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.