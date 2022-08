Race Action pur am Red Bull Ring

Bis die besten Rider der Welt einmal mehr am Red Bull Ring ihr Können zeigen, ist zwar noch etwas Geduld gefragt, doch Fans dürfen sich schon jetzt auf ein Rennen zum Fingernägelkauen und auf-dem-Sitz-herumspringen freuen. Auf keiner anderen Strecke gab es so viele Last-Corner-Entscheidungen mit Hochspannung bis zur Zielgeraden wie am Spielberg – mit wohliger Gänsehaut erinnern wir uns an Marc Márquez gegen Andrea Dovizioso oder Miguel Oliveira gegen Pol Espargaró und Jack Miller zurück.