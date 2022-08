Mitterwallner bereit für Härtetest in Kanada, Stigger muss erneut pausieren

Mont Sainte-Anne – Der Mountainbike-Weltcup gastiert an diesem Wochenende erneut in Amerika. Die Tirolerin Mona Mitterwallner hat sich in den vergangenen Tagen mit der Gegend rund um den Mont Sainte-Anne in der kanadischen Provinz Québec vertraut gemacht. Nach Rang vier beim letzten Rennen in Snowshoe (USA) will sich die 20-Jährige in der Gesamtwertung (derzeit Rang sechs) Richtung Podest nach vorne arbeiten. Nach der Streckenbesichtigung war für die Silzerin klar: „Das wird vom Kurs her das anstrengendste Rennen des Jahres, man hat keine Zeit zum Verschnaufen und muss die ganze Zeit Kraft aufs Pedal bringen.“