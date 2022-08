Reuttener Marktfest, Schürzenjäger bis Outreach: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Der August zieht ins Land und trumpft gleich mit einem vollen Eventkalender auf. Hoch hinaus geht's zum Beispiel beim Weinfest auf der Seegrube oder beim Open-Mic am Seefelder Joch. Aber auch im Tal wird in vielen Ortschaften gefeiert – vom Harter Aufest und Schwazer Stadtfest bis zum Reuttener Marktfest. Freunde des Alpenrocks kommen zudem beim Schürzenjäger-Open-Air im Zillertal auf ihre Kosten, Jazz-Liebhaber beim Outreach-Festival in Schwaz. Unter freiem Himmel lässt es sich auch beim TT-Café in Kufstein oder im Freiluftkino im Zeughaus bzw. in St. Johann gut aushalten. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.