Nach der Hitze folgt die Abkühlung: Tirol drohen wieder heftige Gewitter

Innsbruck ‒ Nach den Hitzetagen folgt am Wochenende die Abkühlung. Während es vor allem in Ostösterreich am Freitag mit Temperaturen um die 37 Grad noch einmal richtig heiß wird, nähert sich von Westen her eine Kaltfront. In Tirol wird es zunehmend instabil und somit sind am Abend teils schwere Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen die Folge.