Bescheid für Abschuss von Osttiroler Wolfspaar erlassen

Innsbruck – Wie das Land Tirol am Freitag in einer Aussendung bekanntgab, liegt nun der Bescheid der zuständigen Fachabteilung für den Abschuss von zwei weiteren Wölfen vor. Ein Fachkuratorium hatte am Mittwoch eine entsprechende Empfehlung für die Entnahme der Tiere mit den Bezeichnungen „108 MATK" und „121 FATK" ausgesprochen. Im nun vorliegenden Bescheid sei festgehalten, dass die Wölfe in drei Jagdteilgebieten in den Osttiroler Orten Lavant, Tristach und Nikolsdorf bis zum 31. Oktober „entnommen“ werden dürfen.