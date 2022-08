Biker unter Drogen: Mit 161 km/h über Tiroler Straße bei Münster gerast

Münster – Viel zu schnell und gefährlich ist am Freitagvormittag ein Motorradlenker auf der Tiroler Straße unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, führten die Beamten in Münster Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 11.30 Uhr wurden bei einem Motorradfahrer statt der erlaubten 70 km/h tatsächliche 161 km/h festgestellt. Dem nicht genug fuhr der Raser auch noch riskant, indem er an einer unübersichtlichen Stelle überholte.