Bayreuth: Buhkonzert für österreichischen Regisseur Schwarz

Ambivalent zeigte sich heuer auch die Sängerauswahl in Bayreuth. Zur Fraktion der sicheren Bank gehörten etwa Klaus Florian Vogt als Sigmund in der "Walküre" mit bekannt lyrisch-leichtem, wortdeutlichem Tenor, Georg Zeppenfeld mit beweglichem Bass als Hunding oder ein in der Titelpartie des "Siegfried" gefeierter Niederösterreicher Andreas Schager, der als testosterongeladener Held die gesamte Oper durchpowerte. Auf der Gegenseite führt Iréne Theorin die Truppe an, die nach einer schwächeren "Walküre" in der "Götterdämmerung" letztlich ans Ende ihrer stimmlichen Kräfte kam - und dafür zum Schluss gar Buhs einstecken musste, was bei Singenden in Bayreuth keineswegs eine Selbstverständlichkeit darstellt.