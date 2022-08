Von „Wir Tiroler“ zu Mattle: ÖVP zwischen Strategie und Risiko

Die Tiroler VP wird ganz auf Mattle personalisiert, die Partei rückt selbst am Stimmzettel in den Hintergrund.

Innsbruck – Tritt die Tiroler ÖVP als solche bei der Landtagswahl am 25. September gar nicht an? Wird die Partei versteckt? Politische Mitbewerber wie FPÖ-Obmann Markus Abwerzger unken bereits über Selbstaufgabe. Für SPÖ-Chef Georg Dornauer wird die ÖVP bei der Landtagswahl auf den Stimmzetteln schlichtweg versteckt und „Schwarz“ kandidiert als Mattle. Was ist geschehen?