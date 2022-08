Fischergries in Kufstein wird heute zum TT-Café

Am Fischergries gibt es heute wieder Kaffee, Gebäck und Interviews mit interessanten Persönlichkeiten.

Kufstein – Das TT-Café macht heute Halt in Kufstein. Zwischen 8 und 12 Uhr gibt es am Fischergries Frühstück, Musik und spannende Interviews.

Zum Gespräch bittet wieder TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern. Los geht es mit einer Runde Politik: Bürgermeister Martin Krumschnabel gibt als „Hausherr“ Einblicke in die Entwicklungen in der Festungsstadt. Auch Wörgls Bürgermeister Michael Riedhart dürfte mit Regionalbad, Nordtangente, neuem Stadtzentrum und Hochwasserschutz einige Fragen zu beantworten haben. In Angath hat seit März mit BM Sandra Madreiter-Kreuzer erstmals eine Frau das Sagen.