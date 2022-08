Zum Schluss alle neune: Kleinstpartei „Mach mit“ tritt an

Innsbruck – Dass im „letzten Abdruck“ noch eine neunte Liste bei den Landtagswahlen kandidiert, war doch einigermaßen überraschend. Doch es hatte sich schon Anfang Juli abgezeichnet, dass sich ehemalige Anhänger der impfkritischen MFG zu einer eigenen Liste zusammentun. Schlussendlich hat es nur für ein Antreten in Innsbruck-Land gereicht. Hinter der Gruppierung steht die ehemalige Schriftführerin der MFG in Tirol, Angelika Berloffa. Was ist das Ziel von „MACH MIT – Die Liste für alle anderen“?