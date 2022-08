Tyrolit kauft türkischen Konkurrenten Egeli Egesan

Schwaz – Der Tiroler Schleifmittelhersteller Tyrolit hat mehr als 75 Prozent der türkischen Egeli Egesan Gruppe übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Istanbul stellt Trenn- und Schruppscheiben sowie diverse Schleifwerkzeuge und Schleifbänder her und sei mit rund 200 Mitarbeitern gut im europäischen und türkischen Markt sowie in dessen Nachbarländern verankert, betonte Tyrolit. Egeli Egesan wurde vor rund 50 Jahren vom Gründer und Namensgeber Ilhan Egeli gegründet.