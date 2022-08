Bereits 876 Einsätze im Sommer: Tiroler Bergretter sind am Limit

Innsbruck – Stürze mit dem Mountainbike, verirrte Wanderer, verletzte oder erschöpfte Kletterer – Tirols Bergretter müssen dieser Tage vielen in Not geratenen Alpinsportlern zu Hilfe eilen. Allein im Juli gab es 419 Ausrücken, seit Beginn der Sommersaison mit 1. Mai insgesamt 876. Eine solch große Zahl an Einsätzen habe es „so noch nie gegeben“, sagt Bergrettungs-Landesleitung Hermann Spiegl. Dabei sind nicht alle Ortsstellen gleichermaßen belastet. Und für jene, die besonders häufig mit Unfällen konfrontiert sind, gibt es nun eine Lösung. Kollegen aus den umliegenden Gemeinden sollen unterstützen.

Knapp 11 Prozent aller Einsätze in Tirol wurden heuer in Sölden verzeichnet, mehr als beansprucht werden auch die Retter in Innsbruck (5,15 Prozent), Ehrwald und Kufstein (je 4,49 Prozent). „Das nur mit unseren Freiwilligen abzuwickeln, ist die Herausforderung, die sich derzeit stellt“, erklärte Landesleiter Spiegl gestern bei einem Pressegespräch. Dort, wo besonders viel los sei, „werden wir Bergretter aus den umliegenden Ortsstellen in die Einsätze mit einbinden“. In manchen Regionen, wie beispielsweise in Sölden, gibt es bereits einige wenige hauptberufliche Helfer. Von einer flächendeckend aus Professionellen bestehenden Bergrettung hält Hermann Spiegl aber wenig – „zumindest derzeit nicht“. Setze sich die Entwicklung bei der Zahl der Ausrücken aber so fort, „ist über solche Stellen sicher nachzudenken“.