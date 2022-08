Guter Start beim Outreach Festival: Es glitzert im Klangkarussell

Schwaz – Vom klassischen Konzertformat hat man sich beim Schwazer Outreach schon lange verabschiedet. Spätestens seit Corona gilt, kürzere Sets mit MusikerInnen, die sich auf der Bühne abwechseln, schlagen überlange Improvisationskaskaden. Kurzum: Musik, die eh schon jeden Rahmen sprengt, wird so wenigstens häppchenweise serviert. Auch bei der diesjährigen Outreach-Eröffnung am Donnerstagabend im SZentrum. Zum 30. Mal bringt Ausnahme-Trompeter Franz Hackl dafür Jazz-Größen und Acts mit Geheimtipp-Charakter nach Schwaz. Sein Erfolgsrezept? Das Outreach erfinde sich eben jedes Jahr neu, erklärt der Festivalinitiator und -veranstalter in seinem Interview bei „Tirol Live“.