Toyota Camry im Test: In der Ruhe liegt die hybride Kraft

Die Motorisierung des Camry dürfte dafür wohl den Ausschlag geben. Auch wenn es das Blechkleid dieses Toyotas vielleicht nicht zu vermitteln vermag, schlummert unter dessen Haube die 20-jährige Kompetenz des Hybrid-Pioniers. So wurde ein 178-PS-Benziner mit dem stattlichen Hubraum von 2,5 Litern mit einem Elektromotor kombiniert, der sich während der Fahrt auflädt. Macht bei geladenem Akku eine Systemleistung von 218 PS. Diese hybride Kraft wird über eine stufenlose Automatik verwaltet. Der Clou beim Camry: Durch vorhandene Schaltwippen und vordefinierte Gänge genießt man im Stadtverkehr die Vorteile einer fließend schaltenden Automatik und setzt eine forschere Gangart und Steigungen trotzdem ohne Motorgeheule um. Der Hubraum und eine ausgeklügelte Elektronik machen es möglich. So scheint dieses Hybridpaket förmlich in sich zu ruhen. In der Ruhe liegt die Kraft. Und so erzieht der Camry schon ab den ersten Kilometern zu gelassenem, nervenschonenendem und gleitendem Fahren. In der Innenstadt ist man bei gefülltem Akku (rekuperiert/lädt während der Fahrt) im „EV-Modus“ sogar ein paar Kilometer vollelektrisch unterwegs. Den Rest sollte man dem „Eco“- oder „Normal“-Modus überlassen. Sie erzeugen mit Unterstützung der Batterie den typisch „flauschigen“ Fahreindruck.