Tiroler Kletter-Nachwuchs auf der Jagd nach EM-Medaillen

Graz – Nach Siegen in der Qualifikation und dem Halbfinale geht die Tirolerin Flora Oblasser heute bei der Kletter-Nachwuchs-Europameisterschaft als Favoritin in die Boulder-Entscheidung der U16-Klasse. Ebenfalls mit dabei in Graz ist neben der Wienerin Anna Bolius (6.) auch die Tirolerin Sina Willy als Achte. In der U18-Klasse der Burschen wurden gestern die ersten Medaillen vergeben, der Österreicher Ilja Auersperg verpasste als Vierter knapp eine Medaille. Bei den Junioren steht heute das Halbfinale sowie abends das Finale auf dem Programm.