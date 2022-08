„Ich brauche keine ÖGK“: Doskozil für Länder-Finanzierung

Eisenstadt – Der Burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hält die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) für überflüssig. Wenn man sich anschaut, wie viel das Land in die Zuständigkeitsbereiche der Gesundheitskasse (ÖGK) hineinfinanziert, sage ich: Ich brauche keine ÖGK,", erklärte Doskozil in einem Interview für die Samstag-Ausgabe der Kleinen Zeitung. Er bekräftigte damit Aussagen, die er vorige Woche bereits bei einer Veranstaltung der SPÖ-Hornstein gemacht hat.

Zuvor hatte er bereits im Zuge einer Veranstaltung der SPÖ-Hornstein vor der Gemeinderatswahl am 2. Oktober, über die der "Standard" am Freitag berichtete, die ÖGK in Frage gestellt. "Die Gesundheitskasse ist nur ein großer Apparat, der Geld verteilt," hatte er dort erklärt. Doskozil beschrieb, dass es für das Burgenland in diesen Bereichen immer schwieriger werde, weil das Land ständig mehr finanzielle Mittel zuschießen und immer mehr Leistungen und Aufgaben der ÖGK übernehmen müsse. Seiner Auffassung nach könnte das Land auch die restlichen Aufgaben übernehmen und wäre dabei auch noch effizienter.