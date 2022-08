ÖVV-Frauen Nations-Cup-Vierte, Männer um Bronze

Wien – Österreichs Beach-Volleyballer haben am Samstag beim europäischen Nations Cup am Wiener Heumarkt eine Medaillenchance vergeben, eine zweite ist noch aufrecht. Die ÖVV-Frauen unterlagen bei dieser Premiere einer Team-EM am Nachmittag Lettland nach 1:0-Führung 1:2, Gold holte sich durch ein 2:1 gegen Deutschland die Schweiz. Die rot-weiß-roten Männer unterlagen am Abend im Semifinale Italien 0:2, um die Medaille geht es am Sonntag (13.00 Uhr) gegen die Niederlande.