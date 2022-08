Bergsteiger gerieten am Großglockner in alpine Notlage

Kals – Eine Bergsteigerin und ein Bergsteiger aus Polen sind am Samstag auf der Osttiroler Seite am Großglockner in alpine Notlage geraten. In ca 3.600 Meter Seehöhe waren sie laut Polizei von schlechtem Wetter überrascht worden. Aus diesem Grund konnten die beiden 41-Jährigen vorerst auch nicht mit dem Polizeihubschrauber gerettet werden. Dies gelang erst später im zweiten Anlauf.