Flora Oblasser marschierte bis zum EM-Titel durch

Graz – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mama Katrin (Oblasser) und Papa Nando (Plötzeneder) gründeten mit Partnern in Thaur die Firma Squadra, die sich der Herstellung von Klettergriffen verschrieben hat. Das war 2012. Da war Tochter Flora gerade einmal vier. Zehn Jahre später kletterte der Dreikäsehoch von einst bei der Jugend-Europameisterschaft in Graz zu Boulder-Gold. Und das in beeindruckender Manier: Sieg in der Qualifikation, Sieg im Halbfinale und dank der besseren Vorschlussrunden-Platzierung verwies Flora Oblasser letztlich ihre Wiener Teamkollegin Anna Bolius auf Rang zwei.