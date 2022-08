Waldbrand bei Serfaus gelöscht: Aufräumarbeiten dauern an

Die Löscharbeiten finden in sehr steilem Gelände statt.

Serfaus – Freitagmittag war in einem Waldgebiet oberhalb von Serfaus ein Brand ausgebrochen. Bis Sonntag waren die Feuerwehren der Umgebung unermüdlich im Löscheinsatz. Dafür wurden auch zwei Hubschrauber angefordert. Die Arbeiten am Boden übernahmen zunächst die Feuerwehren Serfaus und Ried im Oberinntal und die Bergrettung Serfaus.

Nachdem der Einsatz am Freitagabend aufgrund der Dunkelheit unterbrochen werden musste, wurde auch den ganzen Samstag über wieder versucht, das Feuer komplett zu löschen. Dabei waren insgesamt rund 70 Einsatzkräfte beteiligt. Die Feuerwehr musste in dem unwegsamen Gelände von den Bergrettern gesichert werden. Am Sonntag gingen die Löscharbeiten weiter. Gegen 15.30 Uhr konnte Brandaus gegeben werden.